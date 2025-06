Termovalorizzatori Morfino M5S | Sono un requiem per l' economia circolare

I termovalorizzatori di Morfino e le scelte del M5S rappresentano un duro colpo all’economia circolare, minando gli sforzi per una gestione sostenibile dei rifiuti. La deputata Daniela Morfino denuncia con fermezza come l’installazione di inceneritori a Palermo e Catania, sotto la guida di Schifani, ostacolino il progresso ambientale e sanitario nei territori. È urgente invertire questa tendenza e valorizzare soluzioni più sostenibili per il bene di Sicilia e Italia.

"Esprimo forte rammarico per quanto sta avvenendo in Sicilia dove, con i progetti di realizzazione degli inceneritori a Palermo e Catania, Schifani procede in direzione ostinata e contraria alla salute dei territori". Lo dichiara in una nota la deputata M5s Daniela Morfino,componente della VIII. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Termovalorizzatori, Morfino (M5S): "Sono un requiem per l'economia circolare"

Rifiuti: Salvini, in Sicilia servono i termovalorizzatori Come scrive ansa.it: Lo ha detto Matteo Salvini incontrando esercenti a Palermo sul caro bollette ...