Terminal Spinelli l' allarme dei sindacati | Concessione in scadenza preoccupati per i lavoratori

L'allarme dei sindacati sul Terminal Spinelli scuote il porto di Genova, preoccupati per il futuro dei lavoratori. Con la concessione in scadenza e le recenti dimissioni dei commissari, la situazione si fa incerta. La nomina di Matteo Paroli come nuovo commissario apre uno spiraglio di speranza o rischia di alimentare ulteriori tensioni? La sfida è ora nelle mani delle istituzioni e delle parti coinvolte.

Sindacati in allarme per la situazione dei lavoratori del terminal Spinelli in porto dopo le dimissioni dei commissari Massimo Seno e Alberto Maria Benedetti e la nomina di  Matteo Paroli come nuovo commissario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, a partire da lunedì 16.

