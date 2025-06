Teotino | Milan? Estate di rifondazione Le cessioni ne sono la dimostrazione

L'estate milanese si infiamma con le mosse di mercato del Milan, e le recenti cessioni ne sono la prova. Intervenuto a Sky Sport, Gianfranco Teotino ha analizzato le strategie rossonere, svelando i dettagli dietro le scelte di questa sessione estiva. Con un occhio rivolto al futuro, il Diavolo mira a consolidare la rosa e a rilanciare le proprie ambizioni in campo internazionale.

Intervenuto a Sky Sport, Gianfranco Teotino ha parlato del Milan, delle cessioni rossonero e dell'obiettivo per questa estate del Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it ¬© Pianetamilan.it - Teotino: ‚ÄúMilan? Estate di rifondazione. Le cessioni ne sono la dimostrazione‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: teotino - milan - estate - cessioni

Teotino: ‚ÄúMilan? Estate di rifondazione. Le cessioni ne sono la dimostrazione‚ÄĚ; Teotino: Tare √® ben consapevole che questo sar√† un mercato in uscita con qualche cessione importante; MN - Paganini: So che Leao piace anche al Napoli, ma se restasse con Allegri....

Torino, per Buongiorno possibile cessione in estate. Ora costa 40 milioni (senza scambi) Come scrive tuttomercatoweb.com: Per il Torino il cartellino del prezzo è chiaro: 40 milioni di euro, senza contropartite.