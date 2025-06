Tentò di uccidere la ex a coltellate La minaccia | So sempre dove sei Condannato a dieci anni di carcere

Una sentenza che riflette la gravità dei suoi atti e la crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica. Said Cherrah, 26enne di origini marocchine residente a Broni, è stato condannato a ulteriori due anni di reclusione, aggiungendosi ai dieci già inflitti per minacce e aggressioni. Un caso che scuote la comunità e richiama l’attenzione sulla necessità di interventi più severi contro chi traffica nel dolore e nella violenza.

Altri 10 anni di reclusione, che si aggiungono agli 11 già inflitti dal Tribunale di Como per avere gettato acido in faccia alla ex, a cui in aula aveva giurato la morte, minacciando anche la legale della giovane. Ad infliggere ieri un’altra condanna pesante, di 2 anni maggiore di quella chiesta dalla Procura, a Said Cherrah, 26enne di origini marocchine residente a Broni nel Pavese, è stata la giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Angela Colella nel processo con il rito abbreviato (quindi con lo “sconto“ di un terzo della pena) per tentato omicidio. Il fatto contestato questa volta risale allo scorso dicembre, quando il giovane ha costretto la 24enne di Erba, anche lei di origine marocchina, a salire sulla sua auto nel parcheggio del centro commerciale in via Prealpi a Giussano, l’ha colpita ripetutamente al volto, ha tentato di strangolarla con un cavo usb e poi l’ha colpita con una coltellata alla schiena, tra la gente indifferente alle sue urla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tentò di uccidere la ex a coltellate. La minaccia: "So sempre dove sei". Condannato a dieci anni di carcere

