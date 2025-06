Tentato omicidio due arresti in carcere a Salerno

Due sospetti sono finiti in manette a Salerno in un'operazione che getta luce su un inquietante episodio di tentato omicidio. La Sezione Operativa dei Carabinieri ha infatti arrestato Alfonso Irno e Giuseppe Pietrofesa, entrambi coinvolti in una vicenda che potrebbe avere ripercussioni importanti sulla sicurezza locale. La dinamica e i motivi dell’episodio sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma il fermo rappresenta un passo decisivo verso la verità .

Tempo di lettura: < 1 minuto La Sezione Operativa dei Carabinieri di Salerno ha arrestato, Alfonso Irno, indagato per detenzione illegale di armi e munizioni e minaccia aggravata dall’uso delle armi, e Giuseppe Pietrofesa per tentato omicidio e, anch’egli, per detenzione illegale di armi e munizioni. Irno e Pietrofesa, spiega una nota del procuratore di Salerno Giuseppe Borrelli, sono ritenuti coinvolti, a vario titolo, nella sparatoria avvenuta nel quartiere Matierno il 15 settembre 2023. Secondo quanto emerso dalle indagini, che hanno portato all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, al culmine di una lite Pietrofesa avrebbe esploso almeno 4 colpi di pistola all’ indirizzo dell’Irno, ferendolo gravemente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tentato omicidio, due arresti in carcere a Salerno

In questa notizia si parla di: salerno - tentato - omicidio - arresti

Salerno, il video del tentato furto al negozio di frutta e verdura di via Vernieri, nei pressi degli uffici dell'Asl, avvenuto all'alba di ieri. salernonotizie.it Vai su Facebook

Sparatoria a Salerno: due arresti per tentato omicidio e detenzione di armi; Salerno, spari e tentato omicidio a Matierno: due arresti; Tentato omicidio, due arresti in carcere a Salerno.

Sparatorie a Salerno, due arresti in carcere di carabinieri Lo riporta ansa.it: La Sezione Operativa dei Carabinieri di Salerno ha arrestato, Alfonso Irno, indagato per detenzione illegale di armi e munizioni e minaccia aggravata dall'uso delle armi, e Giuseppe Pietrofesa per ten ...