Tentato omicidio ad Acate dove un 21enne ha accoltellato un 17enne l' adolescente è in condizioni gravi

Una serie di episodi inquietanti scuote la Sicilia orientale: un tentato omicidio ad Acate e un arresto a Vittoria, entrambi protagonisti giovani coinvolti in atti di violenza che lasciano sgomenti. La cronaca si fa drammatica, evidenziando le tensioni e i rischi che ancora gravano sulla nostra comunità. È fondamentale riflettere sulla sicurezza e sui valori che devono guidare le nostre relazioni.

Un giovane tunisino è stato arrestato a Vittoria per tentato omicidio dopo aver accoltellato un connazionale per un debito.

