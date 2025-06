Tentato furto dinanzi alla sua pizzeria | titolare mette in fuga il ladro

Un tentativo di furto che si è concluso con un colpo di genio e determinazione. Antonio Mansi, titolare della pizzeria, ha messo in fuga il ladro, lasciandogli un messaggio che non potrà mai dimenticare: “Sappi che il tuo viso non lo dimentico nemmeno fra cent’anni”. Un gesto di coraggio che sottolinea come la passione e il senso di comunità possano sconfiggere anche le minacce più subdole.

"Sappi che il tuo viso non lo dimentico nemmeno fra cent’anni". Questo l'amaro sfogo di Antonio Mansi, titolare dell'omonima pizzeria di via Galliano, nei pressi del parco Pinocchio, nei confronti di un ladro che, l'altra notte, ha provato a portargli via lo scooter parcheggiato dinanzi al suo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Tentato furto dinanzi alla sua pizzeria: titolare mette in fuga il ladro

