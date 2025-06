Tentano la rapina poi aprono il fuoco | muore un carabiniere mancava un mese alla pensione È caccia ai due fuggitivi

Una mattina drammatica a Francavilla Fontana, dove un tentativo di rapina si trasforma in tragedia: un carabiniere, prossimo alla pensione, perde la vita durante un inseguimento culminato con una sparatoria. L’arresto dei fuggitivi è ora al centro di una maxi caccia. La comunità piange un eroe, mentre le forze dell’ordine intensificano gli sforzi per catturare i responsabili. Un dramma che scuote l’intera provincia e rinnova l’urgenza di garantire sicurezza.

Una rapina sventata, poi l’inseguimento e la collisione tra le due vetture. Dalla Lancia Ypsilon dei rapinatori scendono due uomini, uno punta la pistola e spara. Uno dei carabinieri a bordo dell’auto di pattuglia viene colpito e scivola sull’asfalto. È morto così, intorno alle 7 di mattina di giovedì 12 giugno, il brigadiere Carlo Legrottaglie a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Inutili i soccorsi chiamati dal carabiniere rimasto illeso. I due uomini, fuggiti a piedi dopo aver aperto il fuoco, hanno fatto perdere le loro tracce. A Legrottaglie, 60 anni, mancava meno di un mese alla pensione. 🔗 Leggi su Open.online

