Tentano di rubare uno scooter davanti alle vetrate di una palestra i clienti vedono tutto dai tapis-roulant

Un tentativo di furto spettacolare davanti alle vetrate di una palestra a Meta di Sorrento si trasforma in un gesto coraggioso dei clienti, che assistono e intervengono in diretta. La pronta reazione ha portato alla fuga dei malviventi, con uno arrestato e un altro ricercato. Una dimostrazione di come il senso civico possa fare la differenza. Continua a leggere.

Accade a Meta di Sorrento, nella provincia di Napoli: i clienti della palestra hanno messo in fuga i malviventi. Uno di loro √® stato poi rintracciato e arrestato dai carabinieri; √® caccia al complice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un tentativo di furto sotto gli occhi di decine di testimoni, in pieno giorno e in un luogo affollato come una palestra, dimostra quanto possa essere rischioso agire con superficialità.

La scena, al limite del grottesco, è degenerata quando alcuni clienti hanno capito le intenzioni dei due e li hanno messi in fuga