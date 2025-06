Tenta la truffa dello specchietto ma la vittima se ne accorge e scappa

Tenta la truffa dello specchietto, ma il colpo sfuma grazie all'attenzione della vittima. Dalle prime ore di oggi, è in corso una vasta ricerca di una Jeep azzurro chiaro con a bordo i malintenzionati, che hanno cercato di ingannare un automobilista. La truffa, ormai nota, è stata sventata dal pronto riconoscimento della vittima, che ha immediatamente avvisato le autorità. La caccia ai truffatori continua, nel tentativo di garantire sicurezza sulle nostre strade.

© Frosinonetoday.it - Tenta la truffa dello specchietto, ma la vittima se ne accorge e scappa

