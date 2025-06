tenta il suicidio a milano salvata da un carabiniere irpino

Un gesto di coraggio che ha fatto la differenza, dimostrando quanto il valore e l’umanità possano superare ogni confine. A Milano, un carabiniere irpino ha rischiato tutto per salvare una vita, regalando speranza e ispirazione a tutti noi. La vicenda si è conclusa con un lieto fine, grazie all’intervento tempestivo di Lorenzo Di Prete, che ci ricorda che il coraggio può nascere ovunque e da chiunque.

Un gesto eroico, una vita salvata e un orgoglio tutto irpino. A Milano, in via Ovada, un carabiniere originario di Santo Stefano del Sole ha evitato una tragedia: Lorenzo Di Prete, 30 anni, in servizio presso il Nucleo Radiomobile del capoluogo lombardo, è intervenuto insieme ai suoi colleghi per salvare una ragazza di 22 anni che, con gli occhi bendati, era seduta sul cornicione di un palazzo, pronta a lanciarsi nel vuoto. Grazie a un'azione fulminea e coordinata, il carabiniere è riuscito ad afferrarla per un braccio e a trarla in salvo, scongiurando il peggio. L'episodio ha immediatamente suscitato ammirazione e gratitudine sia a Milano che nel paese d'origine del militare.