Tennis Musetti infortunato | Queen’s a rischio

Lorenzo Musetti, talento emergente del tennis italiano, si trova nuovamente a confrontarsi con un infortunio che potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione al prestigioso torneo di Queen’s. Dopo il ritiro al Roland Garros, le recenti diagnosi evidenziano una lesione all’adduttore sinistro, con un recupero stimato di circa 15 giorni. La sua presenza a Londra dipenderà dagli esiti dei prossimi controlli medici, lasciando gli appassionati in trepidante attesa.

Roma, 12 giu. (askanews) – Gli esami effettuati da Lorenzo Musetti hanno evidenziato una lesione all’adduttore sinistro. Il numero 6 del mondo – infortunatosi e costretto al ritiro nella semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz lo scorso venerdì 6 giugno – verrà sottoposto a ulteriori check medici nei prossimi giorni. In ogni caso lo stop potrebbe essere di circa 15 giorni. A fortissimo rischio quindi la sua presenza al Queen’s (16-22 giugno), torneo nel quale è testa di serie numero 3. Punto interrogativo anche per quanto riguarda Wimbledon, al via il prossimo 30 giugno. Verranno effettuate le valutazioni del caso, cercando di evitare rischi che potrebbero portare a ricadute che inevitabilmente allungherebbero i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it