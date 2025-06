Tennis Musetti e Berrettini saltano il Queen’s

Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini non prenderanno parte al prestigioso torneo del Queen’s, lasciando gli appassionati del tennis italiani con un amaro rammarico. La causa? un infortunio all’adduttore sinistro per Musetti, emerso dopo la semifinale di Roland Garros, che richiede assoluto riposo. Un colpo duro per gli azzurri, ma la priorità resta la salute e il ritorno in grande stile. Resta da scoprire come reagiranno i talenti italiani ai prossimi impegni sul campo.

Roma, 12 giu. (askanews) – Niente torneo del Queen’s per Lorenzo Musetti. A costringere l’azzurro al forfait è stata una lesione di primo grado all’adduttore sinistro, svelata dagli esami effettuati dal carrarino dopo la semifinale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz, dove Lorenzo è stato costretto ad alzare bandiera bianca proprio a causa di questo infortunio. In questi casi lo stop solitamente è di 15 giorni. Troppo rischioso dunque per il numero sei del mondo scendere in campo al Queen’s, in programma dal 16 al 22 giugno. Al Queen’s non ci sarà nemmeno Matteo Berrettini. Il romano, 29 anni, non gioca dagli Internazionali d’Italia, con quel problema addominale che sembra non essersi risolto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

