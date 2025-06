Temptation Island | Valentina e Antonio sono la terza coppia del reality ma lei ha già le valigie pronte

La nuova stagione di Temptation Island si prospetta scoppiettante come mai prima d'ora. Tra coppie che affrontano dubbi e prove di fedeltà, il cast si fa sempre più intrigante, promettendo emozioni forti e colpi di scena sorprendenti. Mentre Valentina e Antonio si trovano sull'orlo di una crisi irreversibile, una coppia appena arrivata si prepara a sconvolgere gli equilibri del villaggio. E l'avventura, ormai, è appena iniziata...

Una nuova coppia entra nel cast e si preannuncia già tra le più controverse. Lei dubita del fidanzato dopo un episodio: un viaggio fatto con un'altra donna, che si è rivelata anche lei 'la fidanzata'. Prosegue a ritmo serrato la presentazione ufficiale delle coppie che prenderanno parte alla nuova edizione di Temptation Island, in partenza il 3 luglio su Canale 5. Dopo Alessio e Sara, oggi i profili social del programma hanno svelato i volti di Valentina e Antonio, una coppia che si preannuncia esplosiva. E non è un modo di dire. Valentina: "Ho scritto io al programma, non mi fido" A differenza delle due precedenti coppie, questa volta è stata proprio lei a scrivere alla redazione del programma, mossa da una certezza che lascia poco spazio ai dubbi: "Ho già preparato le valigie perché . 🔗 Leggi su Movieplayer.it