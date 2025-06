Temptation Island seconda coppia | Simone e Sonia B litigano già nel promo

Temptation Island 2025 sta per arrivare, pronto a svelare nuove emozioni e colpi di scena. La prima puntata, in onda il 3 luglio su Canale 5, sarà condotta come sempre da Filippo Bisciglia. Tra le coppie protagoniste, spicca quella di Simone e Sonia B., due giovani provenienti da Modena. Ma cosa succederà quando le tensioni nel loro rapporto raggiungeranno il punto di rottura? Le anticipazioni promettono un susseguirsi di momenti intensi e sorprendenti.

Temptation Island 2025 sta per cominciare: la prima puntata andrà in onda il 3 luglio in prima serata su Canale 5. E a condurlo sarà come di consueto Filippo Bisciglia. Dopo la prima coppia, composta da Alessio e Sonia M., è la volta della seconda coppia di Temptation Island. Coppia che viene da Modena. Simone e Sonia B., una seconda Sonia quindi. “Sono Simone, ho 28 anni, sono un personal trainer - racconta lui nel video di presentazione -. Sono fidanzato con Sonia da 6 anni e conviviamo da 5 anni e mezzo a Modena. Ho scritto io Temptation Island per capire se la nostra relazione deve andare avanti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Temptation Island, seconda coppia: Simone e Sonia B. litigano già nel promo

