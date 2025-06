Temptation Island chi sono Simone e Sonia | svelata la seconda coppia

Temptation Island si prepara a svelare le sue coppie più affascinanti e sorprendenti. Dopo aver conosciuto Alessio e Sonia M., è il momento di scoprire Simone e Sonia B., la seconda coppia ufficiale del reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Con un intrigante video di presentazione, il programma ci introduce a due anime pronte a mettere alla prova l’amore — ma chi sono esattamente? Restate con noi per scoprirlo subito.

(Adnkronos) – Simone e Sonia B. sono la seconda coppia ufficiale di Temptation Island, il reality show condotto da Filippo Bisciglia, in onda prossimamente su Canale 5. Il profilo Instagram ufficiale del programma ha pubblicato un filmato di presentazione della seconda coppia. La prima, formata da Alessio e Sonia M., è stata svelata ieri, mercoledì . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Temptation Island, seconda coppia: Simone e Sonia B. litigano già nel promo - Temptation Island 2025 sta per arrivare, pronto a svelare nuove emozioni e colpi di scena. La prima puntata, in onda il 3 luglio su Canale 5, sarà condotta come sempre da Filippo Bisciglia.

#TemptationIsland 13, Simone e Sonia B sono la seconda coppia ufficiale della nuova edizione! “Sono innamorata, ma vivo nel ricordo di quello che eravamo”, ha affermato lei nella clip di presentazione Vai su X

