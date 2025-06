Temptation Island | chi sono Simone e Sonia B la seconda coppia ufficiale della nuova edizione

Prepariamoci a vivere emozioni forti: Simone e Sonia, la seconda coppia ufficiale di Temptation Island 2024, sono pronti a mettere alla prova il loro amore dopo sei anni di fidanzamento. Con il debutto previsto per il 3 luglio su Canale 5, questa stagione promette colpi di scena e rivelazioni inaspettate. Chi sono questi protagonisti e cosa li spinge a sfidare i sentimenti? Scopriamolo insieme.

La nuova edizione di Temptation Island debutter√† il 3 luglio su Canale 5. Tra i protagonisti ci saranno anche Simone e Sonia, fidanzati da sei anni, che metteranno alla prova la loro relazione in crisi. Oggi 12 giugno √® stata ufficialmente presentata la seconda coppia della nuova edizione di Temptation Island, il celebre viaggio nei sentimenti ideato e prodotto da Maria De Filippi. Il programma torner√† in prima serata su Canale 5 a partire dal 3 luglio, e la curiosit√† del pubblico cresce giorno dopo giorno. Lui prende l'iniziativa: "Il nostro rapporto √® diventato piatto" Dopo la prima coppia, annunciata ieri, √® ora il turno di Simone e Sonia B. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Temptation Island: chi sono Simone e Sonia B, la seconda coppia ufficiale della nuova edizione

