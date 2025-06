Temptation Island 2025 Valentina e Antonio sono la terza coppia

Temptation Island 2025 si prepara a sorprenderti ancora una volta, e tra le coppie più discusse troviamo Valentina e Antonio. La loro storia è iniziata in modo turbolento, con segreti e tradimenti che hanno messo alla prova il loro legame. Ora, pronti a mettersi in gioco, affrontano la trasparenza del villaggio delle tentazioni, dove ogni emozione sarà sotto gli occhi di tutti. Sono io a scrivere a Temptation perché non mi fido di lui, infatti...

Quando è cominciata la loro storia stava già con un’altra ragazza e glielo ha nascosto. Eppure, Valentina ha perdonato la ‘marachella’ di Antonio ed è pronta a mettersi in gioco a Temptation Island. Sono queste le premesse da cui partono i componenti della terza coppia della tredicesima edizione del reality show estivo di Canale 5. Coppie Temptation Island: Valentina e Antonio. Sono io a scrivere a Temptation perché non mi fido di lui, infatti già io ho preparato le valigie, perché sicuramente durante il programma sbaglierà fa sapere Valentina nella clip di presentazione, prima di svelare un ulteriore aneddoto su Antonio, suo partner da un anno: Quando noi eravamo fidanzati mi ha detto che doveva partire per un viaggio perché il suo amico ha vinto 150. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Temptation Island 2025, Valentina e Antonio sono la terza coppia

