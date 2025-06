Temptation Island 2025 | Valentina e Antonio sono la terza coppia ufficiale del reality su Canale 5

Temptation Island 2025 si arricchisce di una new entry esplosiva: Valentina e Antonio, la terza coppia ufficiale del reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Dopo un anno di fidanzamento, i due affrontano una sfida che metterà alla prova il loro amore, tra tensioni e dubbi. La loro partecipazione promette emozioni intense: quali segreti verranno svelati nel villaggio? Restate con noi per scoprire il destino di questa coppia.

Temptation Island 2025 svela la terza coppia protagonista del reality show condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5: si tratta di Valentina e Antonio, fidanzati da circa un anno ma già al centro di tensioni e problemi di fiducia. Il profilo Instagram ufficiale del programma ha annunciato la loro partecipazione attraverso un nuovo video di presentazione, pubblicato dopo le prime due coppie ufficializzate nei giorni precedenti. Temptation Island 2025: tutte le coppie finora annunciate. Alessio e Sonia M.: la prima coppia rivelata l’11 giugno.. Simone e Sonia B.: la seconda coppia presentata il 12 giugno. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Temptation Island 2025: Valentina e Antonio sono la terza coppia ufficiale del reality su Canale 5

"Gli ho già preparato le valigie, sicuro sbaglierà " Fidanzati da un anno, è stata lei a scrivere al programma perché non si fida del compagno, che l'ha già tradita in passato.

Valentina: siamo fidanzati da 1 anno. Scrivo io perché non mi fido di lui. Sicuramente sbaglierà durante il programma. Una volta mi ha detto che doveva partire con un amico che aveva vinto 150.000€

