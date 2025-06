temptation island 2025 simone e sonia b sono la seconda coppia

Temptation Island 2025 si prepara a sorprendere ancora, questa volta puntando su una coppia contemporanea: Simone e Sonia B. La loro storia, segnata da crisi e emozioni intense, promette di catturare l’attenzione del pubblico già dal primo episodio. Con un cast sempre più variegato e autentico, il reality si riconferma come il palcoscenico delle emozioni vere e delle sfide amorose più ardite. Riusciranno Simone e Sonia a superare le tentazioni?

Dopo la prima coppia uscita direttamente da una telenovela anni ’80, Temptation Island punta nuovamente sulla contemporaneità. Via i capelli cotonati mostrati dalla 48enne Sonia M. e le toghe in bella vista del fidanzato Alessio, di nove anni più giovane. I componenti della seconda coppia della tredicesima edizione, in partenza su Canale 5 a luglio, sono un personal trainer e la sua convivente, ormai da diverso tempo in crisi. Coppie Temptation Island: Simone e Sonia B.. Simone e Sonia B. sono fidanzati da sei anni e a Modena da cinque anni e mezzo. Ho scritto io a Temptation Island per capire se la nostra relazione deve andare avanti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it