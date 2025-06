Temptation Island 2025 | le prime quattro coppie tra esperienze politiche e valigie già pronte

Temptation Island 2025 si avvicina e le prime quattro coppie sono pronte a mettere alla prova i loro sentimenti, tra emozioni forti e sorprese inaspettate. Tra di loro, spicca anche Sonia Mattalia, avvocata pugliese con un passato nella politica locale, che si prepara a svelare un lato sconosciuto di sé. La sua partecipazione promette di aggiungere un tocco di intrigante mistero a questa nuova stagione. La domanda è: cosa ci riserverà questa avventura?

La nuova stagione di Temptation Island 2025 scalda i motori su Canale 5. In attesa della messa in onda prevista per luglio, la produzione ha già svelato i volti delle prime quattro coppie, tra cui spicca anche un nome noto agli ambienti della politica locale pugliese: Sonia Mattalia, avvocata di Orta Nova. Sonia Mattalia, dall’Amgas a Temptation Island. Fino a pochi mesi fa, Sonia Mattalia sedeva nel Consiglio di Amministrazione di Amgas, società partecipata dal Comune di Foggia, in quota M5S. A maggio, dopo 8 mesi, aveva lasciato l’incarico per motivi personali. Ora, eccola su Canale 5 insieme al compagno Alessio, anche lui avvocato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Temptation Island 2025: le prime quattro coppie tra esperienze politiche e valigie già pronte

