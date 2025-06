Temptation Island 2025 incidente per l' imbarcazione che porta le coppie al resort VIDEO censurato ecco perché

Incidente per l'imbarcazione di Temptation Island 2025, protagonista della prima puntata, che quest'anno ha urtato un relitto sommerso non segnalato, causando danni significativi. Un episodio inatteso che ha sollevato molte domande e polemiche, portando alla censura del video originale. Ma cosa è realmente accaduto e perché la produzione ha deciso di mantenere il riserbo? Scopriamolo insieme.

L'imbarcazione ha urtato un relitto sommerso non segnalato, riportando danni consistenti Incidente per l'imbarcazione di Temptation Island 2025 che solitamente i telespettatori vedono nella prima puntata di ogni stagione e che trasporta i protagonisti sulla spiaggia del resort. Quest'anno il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Temptation Island 2025, incidente per l'imbarcazione che porta le coppie al resort, VIDEO censurato, ecco perché

Temptation Island, Clamoroso Incidente: Affondata L’Imbarcazione Della Produzione! - Un inaspettato incidente marittimo scuote l’apertura di Temptation Island 2025: un’imbarcazione della produzione affonda al largo di Guardavalle Marina, ma nulla ferma le riprese.

