Tempi duri per Kyrgios | niente Wimbledon ‘licenziato’ anche dalla BBC

Le recenti vicende di Nick Kyrgios segnano un nuovo capitolo di sfide e controversie nel mondo dello sport. L’assenza del tennista australiano, sia come protagonista sul campo che come commentatore alla BBC di Wimbledon, apre uno sguardo sulla sua fase più complessa. Un percorso che, tra alti e bassi, continua a catturare l’attenzione degli appassionati, lasciando intravedere un futuro ancora tutto da scrivere.

Nick Kyrgios non sarà tra i commentatori della BBC a Wimbledon: il terzo Slam della stagione verrà trasmesso sulla rete pubblica inglese, ma senza la voce del tennista italiano. Sull’erba londinese non ci sarà spazio per il trentenne di Canberra, né come giocatore (sprofondato al 636mo posto nel ranking ATP e fuori dai giochi per gli ennesimi problemi fisici) né come esperto per i canali televisivi. Il già finalista di Wimbledon (nel 2022 perse l’atto conclusivo contro Novak Djokovic) aveva commentato per la BBC le ultime due edizioni dello Slam. Le motivazioni? Il Mirror e il Telegraph ne hanno svelate alcune: i commenti offensivi nei confronti di Andrew Castle durante la finale Alcaraz-Djokovic (“chiunque sia il pagliaccio accanto a Woodbridge in quella cabina di commento, dovrebbe semplicemente non parlare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tempi duri per Kyrgios: niente Wimbledon, ‘licenziato’ anche dalla BBC

In questa notizia si parla di: wimbledon - kyrgios - tempi - duri

Wimbledon 2025, pubblicata l’entry-list dei Championships: nove azzurri al via, c’è Nick Kyrgios in tabellone - Wimbledon 2025 si prepara ad accogliere i campioni dal 30 giugno al 13 luglio, con l’entry list ufficiale che vede nove azzurri in gara e tra loro spicca Nick Kyrgios.

Nick Kyrgios torna a parlare della vicenda del doping di Jannik Sinner con nuovi, furiosi dubbi Vai su Facebook

Nick Kyrgios sostiene la superiorità di Rafael Nadal sui campi in erba: un'analisi approfondita dell'eredità di Nadal a Wimbledon.; Tempi duri per il tennis spagnolo maschile; Tempi duri per Kyrgios: niente Wimbledon, ‘licenziato’ anche dalla BBC.

Kyrgios cacciato da tutti: non sarà a Wimbledon né come tennista né in tv. Il no della BBC per un vecchio scandalo Come scrive ilfattoquotidiano.it: Nick Kyrgios per la prima volta non sarà a Wimbledon nemmeno come commentatore tv.