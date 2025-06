Temperature in salita Picchi oltre 35 gradi | Ma non ci sono rischi per le coltivazioni

L’ondata di caldo prevista nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero raggiungere i 36-37°C, sta facendo salire il termometro oltre i 35°C. Tuttavia, grazie a un monitoraggio attento e alle previsioni del Consorzio Lamma, la situazione delle coltivazioni lucchesi resta sotto controllo. I corsi d’acqua, al momento, non mostrano segni di sofferenza. Ecco il quadro aggiornato per garantire che tutto rimanga sotto controllo, anche nelle giornate più calde.

LUCCA Situazione sotto controllo rispetto alle temperature che stanno iniziando a salire. I prossimi giorni – alla luce delle previsioni del Consorzio Lamma – indicano valori in aumento di 3 – 6 gradi superiori alla media stagionale, arrivando anche a toccare i 36 – 37 gradi. Tuttavia, al momento la situazione dei corsi d’acqua non risulta in sofferenza. Facciamo il punto, partendo dai dati di ieri: la centralina del Cfr Toscana all’Orto Botanico di Lucca non aveva superato i 31 gradi, arrivando con la massima a toccare una punta di 30.7 tra le 14 le 15. Secondo il presidente del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord Dino Sodini, "da parte nostra non stiamo riscontrando problematiche sui corsi d’acqua di competenza; abbiamo naturalmente iniziato con le opere di sfalcio e possiamo dire che non emergono, in questa fase, condizioni di rilievo, né tantomeno di siccità ". 🔗 Leggi su Lanazione.it