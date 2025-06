Teatro Verdi al via la Stagione d’Opera 2025 26

Il Teatro Verdi di Pisa apre le porte alla nuova stagione d’opera 2025/26 con un evento imperdibile. La presentazione, prevista per lunedì 16 ottobre alle ore 11.00, coincide con la suggestiva Luminara di San Ranieri, creando un legame tra tradizione e innovazione. Sotto la guida del Maestro Marco Tutino, il cartellone promette emozioni straordinarie, confermando il ruolo di Pisa come cuore pulsante della cultura italiana. Un appuntamento da non perdere, che segna l’inizio di un viaggio musicale unico nel suo genere.

Non è certo una data casuale quella individuata dal Teatro Verdi per la presentazione della Stagione d’Opera 202526. Il calendario degli eventi, il primo firmato dal Maestro Marco Tutino, verrà illustrato al pubblico e alla stampa lunedì 16 ottobre alle ore 11.00, nel giorno della Luminara di San Ranieri. Una duplice appuntamento che unisce metaforicamente due eventi simbolo dell’identità culturale e della tradizione della città di Pisa, a 160 anni dall’inizio dell’edificazione del luogo culla dell’Opera pisana. La struttura che sostituì il Teatro dei Ravvivati, il Regio Teatro Nuovo, venne inaugurata la sera del 12 novembre 1867 con l'opera Guglielmo Tell di Rossini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teatro Verdi, al via la Stagione d’Opera 2025/26

