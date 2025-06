Teatro Nuovo di Napoli stagione 2025 2026 | tra grandi classici nuove drammaturgie e sperimentazione

Il Teatro Nuovo di Napoli si prepara a incantare il pubblico con la stagione 2025/2026, intitolata “Anima e Core”. Un viaggio tra emozioni intense, classici rivisitati, drammi contemporanei e nuove contaminazioni artistiche. Dall’autunno alla primavera, il teatro si trasforma in un palcoscenico di sperimentazione e tradizione, confermando la sua leadership nel panorama culturale napoletano. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del palcoscenico e della scoperta teatrale.

Il Teatro Nuovo di Napoli presenta il programma della stagione teatrale 20252026, intitolata "Anima e Core", un cartellone ricco di emozioni, linguaggi e contaminazioni. Dall'autunno 2025 alla primavera 2026, il teatro offrirà un percorso variegato tra grandi classici reinterpretati, nuove drammaturgie contemporanee, danza, stand-up comedy, spettacoli per le scuole e progetti speciali, confermando il suo ruolo di riferimento per la scena culturale partenopea. Un viaggio teatrale che unisce tradizione e innovazione. Dal 30 ottobre 2025 ad aprile 2026, il sipario del Teatro Nuovo di Napoli si alzerà su undici spettacoli principali, integrati da rassegne, festival e appuntamenti speciali pensati per un pubblico ampio e intergenerazionale.

