Teatro del Maggio Musicale Fiorentino diffuso l’annuncio del sovrintendente Carlo Fuortes sulla riconferma del maestro Daniele Gatti Direttore quale direttore musicale

Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino si prepara a scrivere un nuovo capitolo di eccellenza musicale con la riconferma di Daniele Gatti come direttore musicale. Un ritorno che rappresenta non solo continuitĂ , ma anche un'occasione di innovazione e rinascita artistica. Con queste parole, il sovrintendente Carlo Fuortes sottolinea la fiducia riposta nel maestro per costruire insieme pagine memorabili della sua storia. La stagione promette emozioni indimenticabili e successi ancora piĂą grandi.

"Con Daniele Gatti, il Maggio segna la continuità ma anche il rinnovamento ed è pronto a costruire nuove pagine importanti della sua storia", afferma Carlo Fuertes Il sovrintendente Carlo Fuortes annuncia la nomina del maestro Daniele Gatti come Direttore musicale del Teatro del Maggio Musica.

Maggio, Daniele Gatti nuovo direttore musicale rainews.it scrive: Si insedierà ufficialmente in occasione della prossima 88esima edizione del Festival del Maggio e rimarrà in carica fino al 30 giugno 2029 ...