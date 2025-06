Teatri di Siena la stagione Un omaggio alla Terra con artisti internazionali

Siena si prepara ad accogliere la sua nuova stagione teatrale, un omaggio vibrante alla terra e alle sue radici, con artisti internazionali pronti a incantare il pubblico. Presentata a Roma presso l’aula consiliare “Giorgio Fregosi”, la programmazione 2025-2026 promette spettacoli di grande fascino, ideati dal Direttore Vincenzo Bocciarelli. Un evento che unisce cultura, talento e passione, rendendo questa stagione un vero trionfo per il teatro italiano e internazionale.

Siena si prepara a una nuova stagione teatrale all’insegna del successo. I Teatri di Siena hanno presentato ieri a Roma, presso l’aula consiliare “Giorgio Fregosi” di palazzo Valentini, la programmazione 2025-2026. La conferenza stampa si è tenuta con il patrocinio di Roma Capitale. La stagione è stata pensata dal Direttore Vincenzo Bocciarelli. Alla presentazione il vicepresidente della CittĂ Metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, l’Onorevole Francesco Michelotti, il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, il direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli, il Magistrato ordinario applicato alla Corte Costituzionale, Stefano Amore, il docente di diritto penale presso l’UniversitĂ La Sapienza di Roma, Antonino Battiati, la Patrocinante in Cassazione, Patrizia Valeri, e molti degli interpreti che animeranno il cartellone senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teatri di Siena, la stagione. Un omaggio alla Terra con artisti internazionali

