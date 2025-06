Team Bike Cocif stasera si parla di sicurezza stradale e ciclisti

serata dedicata alla sicurezza stradale e alla tutela dei ciclisti. Un’occasione unica per sensibilizzare, condividere esperienze e promuovere comportamenti responsabili su due ruote. Non mancate: insieme possiamo rendere le nostre strade più sicure e piacevoli per tutti!

Il Team Bike Cocif.com di Longiano, un’associazione sportiva che si occupa principalmente di ciclismo, oltre a programmare l’attività sportiva per i propri tesserati e raduni ciclistici aperti anche ai ciclisti di altre società, organizza, in collaborazione con la Polizia di Stato, il Caps di Cesena, il Comune di Longiano e la Cocif Soc. Coop di Longiano, stasera alle 20.30 nella sala riunioni della Cocif in via Ponte Ospedaletto 1560, una serata dove si parlerà di sicurezza stradale, rivolta ai ciclisti che quotidianamente pedalano sulle strade della Romagna su norme e comportamenti sulla circolazione dei ciclisti con novità introdotte dal nuovo codice della strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Team Bike Cocif, stasera si parla di sicurezza stradale e ciclisti

La celebrazione del ciclismo al “Team bike day” di Cussigh Bike Riporta nordest24.it: UDINE – Il “Team bike day” di Cussigh Bike, tenutosi a Feletto Umberto, ha rappresentato un’importante occasione di incontro e crescita per i giovani appassionati di ciclismo.