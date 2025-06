Tatuaggi osceni sul volto dopo la violenza in carcere | l' avvocato Per la rimozione forse servirà un ambulatorio esterno

Un volto segnato da cicatrici indelebili e tatuaggi osceni può diventare un ulteriore peso emotivo per chi ha già attraversato momenti difficili. Il giovane detenuto di 18 anni, vittima di violenza in carcere, potrebbe aver bisogno di un intervento medico esterno per rimuovere queste tracce indelebili. La sfida è trovare un percorso di recupero che ridoni dignità e speranza a chi desidera ricominciare.

Potrebbe essere necessario un intervento medico esterno per rimuovere i tatuaggi osceni impressi sul volto del diciottenne detenuto al carcere di Marassi, vittima di una violenza sessuale da parte di quattro compagni di cella. A spiegarlo a GenovaToday è l’avvocata Celeste Pallini, legale del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Tatuaggi osceni sul volto dopo la violenza in carcere: l'avvocato "Per la rimozione forse servirà un ambulatorio esterno"

