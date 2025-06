Taron Egerton villain di un cinecomic? Perché no? Sono aperto a tutto Alcuni film Marvel sono superbi

Taron Egerton, star di Rocketman e protagonista di Smoke su Apple TV+, si apre a nuove sfide: non esclude un ruolo da villain in un cinecomic Marvel, dimostrando di essere aperto a tutto pur di esplorare nuovi mondi. La sua versatilità e passione potrebbero portarlo a sorprendere ancora di più. In futuro, chi sa? Potrebbe diventare uno dei personaggi più iconici dell'MCU, lasciando il suo segno anche nei supereroi.

La star di Rocketman non esclude la possibilità di entrare a far parte dell'MCU in futuro, nonostante non sia affascinato dagli impegni lunghi di un franchise. Taron Egerton è protagonista e produttore esecutivo di Smoke, la nuova serie di Apple TV+ in arrivo in streaming a partire dal 27 giugno con i primi due episodi. Nel corso di un'intervista rilasciata a Movieplayer ha ammesso che, in futuro, non disdegnerebbe l'idea d'interpretare il villain in un cinecomic. Interpellato sull'eventualità di entrare nei panni di un perfetto villain in un film tratto dai fumetti, Taron Egerton ha confessato di essere interessato, nonostante non sia particolarmente attratto da un impegno così lungo come quello che richiede il lavoro in una saga. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Taron Egerton villain di un cinecomic? "Perché no? Sono aperto a tutto. Alcuni film Marvel sono superbi"

In questa notizia si parla di: sono - taron - egerton - villain

Taron Egerton villain di un cinecomic? Perché no? Sono aperto a tutto. Alcuni film Marvel sono superbi; Carry-On: La recensione del film con Taron Egerton e Jason Bateman; Carry-On: nuovi poster ufficiali e foto del thriller d'azione di Netflix con Taron Egerton e Jason Bateman.

Taron Egerton villain di un cinecomic? "Perché no? Sono aperto a tutto. Alcuni film Marvel sono superbi" msn.com scrive: On, e nel corso di un'intervista rilasciata a Movieplayer non ha escluso la possibilità, in futuro, di recitar ...