Tar del Lazio respinge richiesta di Banco Bpm contro sospensione dell' offerta di Unicredit

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di Banco Bpm di bloccare l'offerta pubblica di scambio di Unicredit, confermando l'importanza della regolamentazione e della tutela del mercato. La decisione, presa dalla seconda sezione quater del tribunale amministrativo, segna un passaggio chiave nella vicenda, approfondendo il delicato equilibrio tra diritto societario e vigilanza finanziaria. Questa sentenza apre nuovi scenari nel panorama bancario italiano, sottolineando come le istituzioni giudiziarie siano chiamate a tutelare l’interesse pubblico e la stabilità del sistema.

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di Banco Bpm di non sospendere l' offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit sulla banca di Piazza Meda. La decisione è stata assunta dalla seconda sezione quater del tribunale amministrativo. Banco Bpm aveva presentato ricorso contro la delibera della Consob che, lo scorso 21 maggio, aveva 'congelato' per 30 giorni l'offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit sull'istituto di Piazza Meda chiedendo al Tar in via d'urgenza la sospensione del provvedimento, definito dalla banca "abnorme" e "in contrasto con la prassi" della stessa Consob. L'authority di Borsa aveva motivato la sua decisione con il fatto che la "situazione di incertezza creatasi in relazione agli eventuali esiti" del confronto in corso tra Unicredit e il governo sulle prescrizioni del golden power non consentiva "ai destinatari" dell'offerta "di pervenire a un fondato giudizio sull'offerta".