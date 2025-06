Tappa a Porto Empedocle per il Dream Weaver lo yacht americano che vale 11 milioni di dollari

Si incontrano in un connubio perfetto, regalando un'esperienza di navigazione senza precedenti. Il Dream Weaver, autentico gioiello da quasi 40 metri, ha attirato l'attenzione di visitatori e appassionati, simbolo di prestigio e raffinatezza. Questa tappa a Porto Empedocle rappresenta un'occasione unica per scoprire un mondo fatto di eleganza e tecnologia all'avanguardia, lasciando tutti con il desiderio di salpare verso nuove avventure di lusso.

Uno yacht di quasi 40 metri il cui valore è stato stimato in 11 milioni di dollari. Si tratta del Dream Weaver che batte bandiera statunitense e che ha fatto tappa a Porto Empedocle suscitando l'interesse di molti curiosi. Si tratta di un perfetto esempio d'imbarcazione dove lusso e confort.

Nave Amerigo Vespucci è alla sua 16esima tappa del Tour Mediterraneo e dopo 3 anni torna a Civitavecchia. Per sei giornate, la nave più bella del mondo - insieme al Villaggio In Italia - fa sosta al porto laziale per ospitare il pubblico - La nave Amerigo Vespucci, simbolo di eleganza e tradizione navale, ha raggiunto la sua 16ª tappa del Tour Mediterraneo, tornando a Civitavecchia dopo tre anni.

Grande afflusso di pubblico per la tappa a porto empedocle del tour mediterraneo vespucci con quasi 20.000 visitatori gaeta.it scrive: La tappa ha generato una forte partecipazione locale, ma ha anche richiamato turisti da altre regioni interessati a scoprire la nave simbolo della marina militare italiana e le ricchezze culturali ...