Taormina Geoffrey Rush | un altro Pirati dei Caraibi? Solo da fantasma

Il Taormina Film Festival si anima ancora una volta con il fascino di Geoffrey Rush, protagonista di un thriller psicologico che trasporta gli spettatori in un mondo oscuro e inquietante. L’attore premio Oscar, noto anche per i suoi ruoli memorabili come un altro pirata dei Caraibi solo da fantasma, si prepara a lasciare il segno con "The Rule of Jenny Pen". Un appuntamento da non perdere, capace di sorprendere e coinvolgere fino all’ultima scena.

Taormina, 12 giu. (askanews) - Geoffrey Rush è arrivato al Taormina Film festival, dove porta in concorso il suo ultimo film "The Rule of Jenny Pen", un thriller psicologico diretto da James Ashcroft. Il celebre attore australiano premio Oscar, 73 anni, ha detto che non si tratta proprio di un horror, ma di un film con atmosfere molto intense e inquietanti e ha ringraziato il regista per avergli offerto un ruolo del genere accanto a John Lithgow, con cui recitò già ne "La vita e la morte di Peter Sellers". Parlando poi di alcuni dei suoi ruoli più amati in Italia come il Capitano Barbossa nella saga dei Pirati dei Caraibi, Rush, commentando il nuovo film in programmazione senza lui e Johnny Depp ha detto: "Io non so cosa faranno ma qualcosa accadrà.

Geoffrey Rush al 71° Taormina Film Festival 2025 con il film in concorso “The Rule of Jenny Pen” - Il prestigioso Taormina Film Festival 2025 si prepara a incantare gli appassionati di cinema con un ospite d’eccezione: il premio Oscar Geoffrey Rush.

