Taormina Film Festival intervista a Luca Zingaretti | Salvo Montalbano mi ha regalato il successo ma anche rapporti umani meravigliosi Un nuovo film da regista? Ci sto pensando

Il Taormina Film Festival si trasforma ancora una volta in un palcoscenico di emozioni, dove le star si intrecciano con il calore dei fan. Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, simbolo di glamour e talento, hanno conquistato il cuore del pubblico con la loro simpatia e disponibilità . Per Luca, un ritorno alle radici che celebra il successo di Salvo Montalbano e spalanca nuove porte verso il futuro, compreso un progetto da regista. Ma cosa ci riserverà questo affascinante duo?

La coppia più glamour è sbarcata a Taormina. Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono stati accolti al Taormina Film Festival ieri sera da una folla calorosa ed entrambi si sono mostrati disponibili firmando autografi e scattando foto con i fan. Per Luca Zingaretti è un ritorno nella sua amata Sicilia a distanza di alcuni anni dalla fine di Montalbano, la serie tv tratta dai romanzi di Andrea Camilleri che gli ha regalato la popolarità . Taormina Film Festival, intervista esclusiva a Luca Zingaretti. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva. Ai nostri microfoni, Zingaretti ha raccontato la sua emozione nel tornare in una terra, la Sicilia, che l’ha adottato: “Non tornavo in Sicilia da tanto tempo, dal 2019. 🔗 Leggi su Superguidatv.it