Taormina Denise Tantucci | così racconto Leopardi in modo leggero

A Taormina, tra il fascino del cinema e la magia della letteratura, Denise Tantucci conquista il pubblico presentando "Leopardi & Co.", una commedia romantica che unisce la poesia di Leopardi a una narrazione leggera e coinvolgente. In un viaggio tra passione e riflessione, il film porta in sala l’arte di uno dei più grandi poeti italiani, reinterpretata con un tocco fresco e moderno. Un’occasione per scoprire Leopardi in modo nuovo e intenso.

Taormina, 12 giu. (askanews) - Denise Tantucci è arrivata al Taormina Film Festival per presentare "Leopardi & Co." di Federica Biondi in uscita nelle sale (distribuito da Eagle Pictures) dal 14 agosto, una commedia romantica in cui recitano anche la premio Oscar Whoopi Goldberg e Jeremy Irvine. Interamente girato a Recanati, diretto da una regista marchigiana nei posti in cui Leopardi visse e descrisse nelle sue opere, il film parla dell'amore che sboccia tra Silvia, interpretata da Denise Tantucci, anche lei marchigiana, e David, Jeremy Irvine, divo americano che arriva in Italia per girare "Giacomo in Love", un film su Giacomo Leopardi, anziché, come pensava lui, su Giacomo Casanova. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Taormina, Denise Tantucci: così racconto Leopardi in modo "leggero"

