Taormina delirio Superman Henry Cavill Sfilano Deneuve e Quaid

Un’atmosfera magica avvolge Taormina, dove il delirio "Superman" si sposa con l’eleganza del passato. Henry Cavill, iconico interprete del supereroe, ha incantato il pubblico con autografi, selfie e parole di gioia. Ma non solo: la star si è unita a una passerella da sogno, affiancata da leggende come Deneuve e Quaid, in un evento che rimarrà nella storia del festival. La magia dell’incanto siciliano continua a sorprendere…

Taormina, 12 giu. (askanews) - Delirio "Superman" a Taormina. L'attore britannico Henry Cavill, che ha interpretato diverse volte al cinema il supereroe, ha sfilato sul red carpet firmando tanti autografi e concedendosi per foto e selfie con il pubblico. "It's so wonderful to be here in Taormina" ha detto, ed "è davvero speciale essere tornato", riferendosi a quando venne qui nel 2013 per presentare proprio al festival, quell'anno come ora sotto la direzione artistica di Tiziana Rocca, "L'uomo d'acciaio" (Man of Steel), di Zack Snyder. Cavill, tra gli ospiti della 71esima edizione, è venuto a Taormina per premiare il celebre produttore Charles Roven, che produsse anche quel film.

La star di "Superman" e "The Witcher" Henry Cavill sul red carpet del Taormina Film Festival. Stasera sul palco del Teatro antico consegnerà il premio "Taormina Achievement Producer Award" al produttore cinematografico Charles Roven (Il cavaliere oscuro,

