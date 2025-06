Tajani | Nato unita per pace in Ucraina

In un momento cruciale per la pace in Ucraina, il ministro degli Esteri Tajani sottolinea l'importanza dell'unità tra NATO ed Europa per inviare un messaggio forte e deciso. La solidarietà con Kiev e il rispetto del diritto internazionale sono fondamentali per avviare un cessate il fuoco di 30 giorni e aprire la strada a negoziati di pace. Solo unita e determinazione possono portare a una soluzione duratura.

15.30 "Ribadiamo con grande forza il sostegno incondizionato a Kiev che è vittima di un'aggressione.Vogliamo che si rispetti il diritto internazionale e si arrivi a un cessate il fuoco di 30 giorni che possa portare a un negoziato". Così il ministro degli Esteri, Tajani, a margine del vertice a Roma sulla guerra lanciata dalla Russia in Ucraina L'unità della Nato e dell'Europa è "il primo e forte messaggio politico" da inviare per la pace in Ucraina, ha aggiunto il vicepremier.

Ucraina, Tajani “Difficile fidarsi delle aperture di Putin” - Il vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, esprime scetticismo sulle dichiarazioni di apertura del presidente russo Putin, sottolineando le difficoltà nel fidarsi delle sue promesse.

Sono arrivato ad Antalya per il vertice @NATO. Grande collaborazione con il Governo turco @HakanFidan. Insieme affronteremo i dossier cruciali per l’Alleanza atlantica: pace in Ucraina, Medio Oriente e Africa. Il Governo lavora per rafforzare il suo contributo Vai su X

UCRAINA | La Russia ha restituito le salme di 1.212 soldati ucraini nell'ambito di un accordo raggiunto durante i colloqui di pace di Istanbul: lo hanno affermato i funzionari di Kiev, come riporta Sky News. #ANSA Vai su Facebook

TAJANI: “PUTIN RIFIUTA LA PACE PERCHÉ HA UN’ECONOMIA DI GUERRA”; Onu per il cessate il fuoco e Nato più forte ai confini: la pace secondo Meloni; Tajani: Non siamo nemici di nessuno ma costruttori di pace - Budapest: Tusk è un agente di Soros.

Rutte da Meloni: “Produrre più armi”. Tajani: “Obiettivo 5% del Pil? Flessibilità, servono 10 anni” Lo riporta repubblica.it: A Palazzo Chigi il faccia a faccia tra la premier e il segretario generale della Nato.