Tafferugli all’alba dopo la festa della Madonna dei Miracoli a Casalbordino

Al sorgere dell’alba a Casalbordino, i festeggiamenti per la Madonna dei Miracoli sono stati scossi da una violenta rissa tra giovani. La scoppiata lite, avvenuta intorno alle 6 del mattino del 12 giugno nell’area ristorazione, ha messo in moto un susseguirsi di tensioni e paure. Secondo le prime ricostruzioni, il motivo sarebbe futilo, ma le conseguenze potrebbero avere ripercussioni durature sulla comunità. La sicurezza resta ora al centro dell’attenzione.

Una rissa tra almeno sei giovani è scoppiata intorno alle 6 del mattino di oggi, 12 giugno, nell'area adibita alla ristorazione, a margine dei festeggiamenti per la Madonna dei Miracoli a Casalbordino Secondo le prime ricostruzioni, il parapiglia sarebbe nato per futili motivi e rapidamente.

