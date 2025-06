Tacchinardi stronca Vlahovic | Io ero convinto che fosse il giocatore giusto ma non è da Juve C’è bisogno di quell’attaccante

Alessio Tacchinardi non ha peli sulla lingua nel suo commento su Vlahovic: un giudizio severo che scuote l’ambiente bianconero. L’ex difensore della Juventus, infatti, si è espresso chiaramente, mettendo in discussione il ruolo dell’attaccante serbo e sollevando una delle questioni più calde del mercato juventino. Ma cosa ne pensa il pubblico? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli e le reazioni a questa opinione controversa.

Tacchinardi stronca Vlahovic: «Non è un top da Juve». Il commento dell’ex difensore bianconero sul centravanti serbo. Alessio Tacchinardi, su Instagram, ha parlato così di Dusan Vlahovic. Il commento dell’ex bianconero su uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato Juve. TACCHINARDI – «Io ero convinto che fosse il giocatore giusto per la Juventus. Ad oggi, e mi dispiace dirlo, Dusan non è da Juve, pensavo potesse fare caterve di goal ma avendo giocato con dei mostri sacri (Luca, Alex, David, Ibra, Rava, Roby etc) posso dire con tutto il rispetto verso Vlahovic che gli manca qualcosa per essere un Top Player e la Juve là davanti ha bisogno di uno che spacca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tacchinardi stronca Vlahovic: «Io ero convinto che fosse il giocatore giusto, ma non è da Juve. C’è bisogno di quell’attaccante»

