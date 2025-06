Tacchinardi punge il big della Juve | Con tutto rispetto dico che gli manca…

Alessio Tacchinardi non si risparmia nel commentare il talento di Dusan Vlahovic, lasciando intendere che, con tutto rispetto, manca ancora qualcosa per essere considerato un grande della Juventus. Le sue parole, dirette e schiette, hanno acceso il dibattito tra i tifosi bianconeri e gli appassionati di calcio, sollevando interrogativi sul futuro del giovane attaccante e sulle aspettative che la societĂ e i supporter ripongono in lui. Ma cosa ha detto esattamente? Scopriamolo insieme.

Tacchinardi punge il big della Juventus, ecco cosa ha detto l'ex calciatore sul talento dei bianconeri, ecco qui le sue dichiarazioni dirette al punto. Alessio Tacchinardi, intervenuto sulla nota piattaforma Instagram, ha parlato così di Dusan Vlahovic. Il commento dell'ex giocatore della Juventus su uno dei nomi più chiacchierati del in materia di calciomercato proprio in casa dei bianconeri. Tra i tanti che cita anche l'ex Inter (con un passato proprio a Torino), TACCHINARDI – «Io ero convinto che fosse il giocatore giusto per la Juventus. Ad oggi, e mi dispiace dirlo, Dusan non è da Juve, pensavo potesse fare caterve di goal ma avendo giocato con dei mostri sacri (Luca, Alex, David, Ibra, Rava, Roby etc) posso dire con tutto il rispetto verso Vlahovic che gli manca qualcosa per essere un Top Player e la Juve là davanti ha bisogno di uno che spacca.

