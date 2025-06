Ta tavolo e arcade | si gioca Due giorni di eventi

Preparati a vivere due giornate di pura magia e divertimento! La Coop.Fi di Montevarchi, in via A. Burzagli 24/26, il 13 e 14 giugno si trasforma in un mondo incantato, tra tavoli da gioco e arcade, ispirato a Lucca Comics & Games. Un’occasione unica per tutta la famiglia di immergersi in laboratori gratuiti e momenti di creatività . Non perdere questa straordinaria esperienza: il divertimento ti aspetta!

La Coop.Fi di Montevarchi (in via A. Burzagli 2426) il 13 e 14 giugno i centri commerciali Coop.fi  si trasformano in veri portali della creatività e del fantasy, in stile Lucca Comics & Games, con laboratori gratuiti, adatti a tutta la famiglia, e tanti momenti di divertimento, con il programma. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Ta tavolo e arcade: si gioca. Due giorni di eventi

In questa notizia si parla di: tavolo - arcade - gioca - giorni

Il 13 e 14 giugno a Montevarchi giochi da tavolo e Arcade - Preparatevi a vivere un weekend all’insegna del divertimento e dell’immaginazione! Il 13 e 14 giugno, i centri Coop.

BOARD GAME" GIOCHI DA TAVOLO IN BIBLIOTECA Proseguono nei mesi di maggio e giugno le serate in Biblioteca dedicate ai GIOCHI DA TAVOLO a cura dell'Associazione "Club dei Meeple" di Trebaseleghe. Questo il calendario degli incontri: • ven Vai su Facebook

Ta tavolo e arcade: si gioca. Due giorni di eventi; I 42 giochi da tavolo più belli per sfidarsi in mille e più modi; Restart Festival 2025: a Lamezia Terme due giorni di gioco, cultura e innovazione digitale.