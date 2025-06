Sydney Sweeney non ha paura di niente nemmeno delle scene di nudo al cinema e in tv | ecco cosa racconta l' attrice di Euphoria

Sydney Sweeney dimostra coraggio e autenticità, affrontando con serenità le scene di nudo sul set. L’attrice di Euphoria rivela che per lei la nudità non è solo un atto di vulnerabilità, ma un vero e proprio gesto di potere femminile. La sua sicurezza nel mostrare il corpo diventa un messaggio di libertà e autodeterminazione. Ecco cosa dice davvero Sydney, una donna che sceglie di essere protagonista della propria storia.

Non ha paura. Di dire quello che pensa. E di mostrarlo, con i fatti. «Non mi innervosisco», afferma Sydney Sweeney quando le si chiede delle scene di nudo. L’attrice di Euphoria e Tutti tranne te (2023) ha le idee chiarissime: per lei spogliarsi davanti alla macchina da presa è tutt’altro che un problema. Anzi, è una fonte di potere. Il corpo femminile è una cosa molto potente: parola di Sydney Sweeney. Nell’intervista al mensile americano W Magazine, l’attrice 27enne, esplosa a Hollywood grazie a una serie tv e a una commedia romantica, non usa mezzi termini. «Penso che il corpo femminile sia una cosa molto potente. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Sydney Sweeney non ha paura di niente, nemmeno delle scene di nudo al cinema e in tv: ecco cosa racconta l'attrice di "Euphoria"

