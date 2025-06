SWITCH Ultrahand Overlay 1.92 | Aggiornamento di Stabilità Quick Patch

Ultrahand Overlay, il popolare sostituto del Tesla Menu per Nintendo Switch, si mantiene all’avanguardia con il nuovo aggiornamento 1.9.2. Questo quick patch di stabilità corregge bug minori e perfeziona la navigazione, offrendo un’esperienza più fluida e affidabile. Con il ripristino del debug logging e altre ottimizzazioni, gli utenti possono aspettarsi una performance migliorata e una maggiore stabilità. Ecco tutte le novità di questa versione essenziale per gli appassionati di Switch.

Ultrahand Overlay, il potente sostituto del Tesla Menu per Nintendo Switch, ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento di stabilità con la versione 1.9.2. Questo quick patch risolve alcuni bug minori e migliora la navigazione nel menu, garantendo un’esperienza più fluida e affidabile. Novità in Ultrahand Overlay 1.9.2. Ecco le principali modifiche introdotte in questa versione: Correzioni e Miglioramenti. Ripristino del debug logging Il logging di debug è stato riattivato, ma può essere disabilitato impostando USINGLOGGINGDIRECTIVE=0 nel file di configurazione.. Sarà ulteriormente ottimizzato in futuro. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net