Svolta per una famiglia dello Zen dopo anni tra muffa e umidità | consegnate le chiavi della nuova casa

un sospiro di sollievo e iniziare un nuovo capitolo della loro vita. Dopo anni di battaglie contro l’umidità e il disagio, la famiglia Marchese si prepara a vivere in una casa che rappresenta finalmente speranza e rinascita. Con il cuore gonfio di emozione e occhi lucidi di gioia, questa svolta segna l’inizio di una rinascita personale e familiare, dimostrando che con determinazione e speranza ogni sogno può diventare realtà.

Occhi lucidi, mani che tremano e un abbraccio senza fine al momento della consegna delle chiavi. Dopo 14 anni di sofferenze, tra spazi angusti e muffa alle pareti, Toni Marchese, sua moglie Laura e i loro tre figli - la cui storia era stata raccontata da PalermoToday - possono finalmente tirare.

