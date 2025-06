Svilar non si tocca nuova offerta e rinnovo vicino | Ranieri sa come fare

L'atmosfera intorno alla Roma si fa sempre più vibrante: con Svilar che resta e una nuova offerta pronta, il rinnovo si avvicina, mentre Ranieri dimostra di saper gestire con maestria le emozioni dei tifosi. Sconforto ed entusiasmo si alternano in un attimo, alimentando la passione giallorossa anche senza partite sul campo. Dopo il rifiuto di Ranieri alla Nazionale, l’ambiente si è riacceso, confermando l’unità di intenti per il bene della squadra.

Sconforto ed esaltazione hanno la capacità di alternarsi in un arco di tempo brevissimo nel cuore dei tifosi, anche senza le emozioni del calcio giocato. Dopo giorni di timore per il futuro, il no di Ranieri alla Nazionale ha riacceso l’ambiente, un segnale di come tutti coloro che hanno sposato il progetto giallorosso siano interamente focalizzati sul bene della squadra, e forse non è un caso che, parallelamente, sia siano registrate buone notizie sul fronte Svilar: se infatti nelle ultime settimane l’ipotesi addio aveva pericolosamente preso forma, ora il rinnovo è più vicino che mai. E come ribadito anche quest’oggi dalla Gazzetta dello Sport, proprio Ranieri ha giocato un ruolo determinante in questa brusca accelerata, un uomo che ha ampiamente dimostrato di sapere trovare i tasti giusti da toccare per arrivare al cuore dei giocatori, sia per quanto riguarda il campo che per farli sentire parte dei progetti futuri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it