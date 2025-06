Supplenze docenti 2025 | chi ha rinunciato alla nomina assegnata può compilare di nuovo la domanda per le max 150 preferenze? E chi ha abbandonato nel corso dell’anno?

Se sei un docente interessato alle supplenze per il 2025/2026, è fondamentale conoscere le regole che regolano rinunce e abbandoni. Chi ha rinunciato alla nomina assegnata può ripresentare domanda, mentre chi ha lasciato l’incarico nel corso dell’anno potrebbe affrontare sanzioni. Ma quali sono le conseguenze? Scopriamolo insieme per navigare al meglio tra le procedure e le possibilità di riconferma.

Supplenze GaE e GPS 20252026: qual è la sanzione per la rinuncia all'incarico e quale quella per l'abbandono dello stesso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: supplenze - docenti - rinunciato - nomina

Interpelli per le supplenze docenti: Avvisi ad un mese dalla fine delle attività didattiche [In aggiornamento] - Con l'avvio dell'anno scolastico 2024, le scuole pubblicano gli interpelli per le supplenze docenti, in base all'OM 88/2024.

Supplenze docenti, ecco quali in arrivo a gennaio 2025: dalla proroga su posto accantonato concorso ai posti sostegno in deroga [LO SPECIALE ]; Supplenze 2024-25: Ecco cosa succede con le GPS esaurite; Supplenze a.s. 2024/25: rinunce e sanzioni.

Supplenze da GaE e GPS docenti 2023, si può rinunciare alla nomina assegnata dall’Ufficio Scolastico. Le conseguenze Riporta orizzontescuola.it: Se il docente rinuncia alla supplenza conferitagli dal sistema oppure non prende servizio ...