Superstite trovato nell' incidente del Boeing 787 di Air India ad Ahmedabad

Una notizia che ha scosso il mondo dell'aviazione: tra le oltre 240 persone a bordo del Boeing 787 di Air India precipitato ad Ahmedabad, si segnala un superstite, un vero miracolo tra le macerie. La scoperta ha ridimensionato le prime valutazioni e rinnova l’attenzione delle autorità sull’incidente. La speranza di sopravvivenza di questo passeggero offre un barlume di speranza in un evento drammatico. La sua storia sarà certamente oggetto di approfondimenti nei prossimi giorni.

Vi sarebbe almeno un superstite fra le 242 persone che erano a bordo del Boeing 787 dell' Air India diretto a Londra precipitato oggi su un'area residenziale a pochi secondi dal decollo dalla cittĂ indiana di Ahmedabad, a differenza delle valutazioni iniziali della polizia. Lo riferiscono i media locali, citando un investigatore secondo cui un passeggero, seduto al posto 11A, risulta essere stato soccorso miracolosamente ancora in vita e portato in ospedale. Non sono chiare al momento le sue condizioni, nĂ© le prospettive di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Superstite trovato nell'incidente del Boeing 787 di Air India ad Ahmedabad

In questa notizia si parla di: superstite - boeing - india - ahmedabad

Incidente aereo Air India: superstite trovato tra i 242 passeggeri del Boeing 787 - Un miracolo tra le tragedie aeree: un superstite è stato individuato tra i 242 passeggeri del Boeing 787 di Air India precipitato a breve distanza dal decollo a Ahmedabad, diretto a Londra.

Uno dei passeggeri a bordo del Boeing dell’Air India precipitato questa mattina ad Ahmedabad sarebbe miracolosamente sopravvissuto: ne danno notizia i media indiani che citano fonti della polizia locale. Il superstite è attualmente ricoverato nell’ospedale Vai su Facebook

Vi sarebbe almeno un superstite fra le 242 persone che erano a bordo del Boeing 787 dell'Air India diretto a Londra precipitato oggi su un'area residenziale a pochi secondo dal decollo dalla cittĂ indiana di Ahmedabad. #ANSA Vai su X

Un Boeing precipita in India con 242 persone a bordo, soccorso un superstite. Vittime anche a terra; Incidente aereo in India: un sopravvissuto, 204 corpi ritrovati. Polizia: “Oltre 290 vittime”; Volo Air India caduto, in arrivo squadra inquirenti Usa. Recuperati 204 corpi. Boeing: «Indaghiamo.

India, aereo precipita dopo il decollo ad Ahmedabad: ci sarebbe un solo superstite tra i 242 a bordo Da msn.com: 8 di Air India, diretto a Londra, è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad schiantandosi su un dormitorio di studenti.