Supermarket chiuso per mancanza di ' onorabilità' ma il Tar lo riapre

In un sorprendente colpo di scena, il supermercato "Il Re del Risparmio" di Casal di Principe riapre le sue porte dopo essere stato chiuso per mancanza di onorabilità. La decisione della Prima Sezione del TAR, presieduta da Vincenzo Salamone, ha accolto il ricorso dell’avvocato Mario Caliendo, rappresentante della società. In pratica, il tribunale ha riconosciuto l’importanza di tutelare i diritti imprenditoriali e di ripristinare un servizio essenziale per la comunità.

Il Re del Risparmio di Casal di Principe riapre. E' quanto disposto dalla prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale, presieduta da Vincenzo Salamone che ha accolto il ricorso del legale della società, l'avvocato Mario Caliendo, contro il comune di Casal di Principe.

