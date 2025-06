Superman ha già battuto un record dei Fantastici Quattro

Manca ancora un mese all’arrivo di Superman nelle sale, ma il reboot di James Gunn sta già superando ogni aspettativa. Con vendite record su Fandango, il primo giorno di prevendita per le proiezioni anticipate di Superman di Amazon Prime ha battuto tutte le aspettative, superando anche i risultati di quest’anno. Queste anteprime esclusive, in mercati selezionati l’8 luglio, promettono di rivoluzionare l’attesa dei fan e di portare un nuovo supereroe sul grande schermo.

Manca ancora un mese all’arrivo di Superman nelle sale, ma il reboot di James Gunn può già vantare un notevole record di vendite di biglietti. Su Fandango, il primo giorno di prevendita per le proiezioni anticipate di Superman di Amazon Prime è stato migliore del primo giorno di vendita anticipata dei biglietti di qualsiasi altro film di quest’anno (via Deadline). Queste proiezioni speciali si terranno in mercati selezionati l’8 luglio, pochi giorni prima dell’uscita di Superman nelle sale americane ed un giorno prima dell’uscita italiana. Solo i membri di Amazon Prime possono acquistare i biglietti per le proiezioni anticipate. 🔗 Leggi su Nerdpool.it